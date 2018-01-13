Число пострадавших от пищевой интоксикации детей в Подмосковье увеличилось до 21

«12 января произошло инфекционное отравление учащихся. На 16:00 госпитализирован 21 ребенок и двое сотрудников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — передала его слова пресс-служба администрации муниципалитета.

Ружицкий добавил, что для госпитализированных детей в детской больнице города дополнительно развернуто восемь коек. Причину отравления в настоящий момент устанавливает Роспотребнадзор. Ситуация находится под контролем.

Роспотребнадзор начал проверку двух предприятий в Московской области, которые обеспечивали питанием Кадетскую школу.

Ранее сообщалось, что 18 детей и один взрослый были госпитализированы с жалобами на боли в животе и подозрением на пищевую токстикоинфецию. Врачи оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Сейчас проводится антибактериальная терапия.