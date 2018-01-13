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17:33 (мск), источник: ТАСС

Число пострадавших от пищевой интоксикации детей в Подмосковье увеличилось до 21

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Двадцать один ученик Кадетской школы городского округа Люберцы Подмосковья госпитализирован с симптомами токсикоинфекции. Об этом в субботу сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«12 января произошло инфекционное отравление учащихся. На 16:00 госпитализирован 21 ребенок и двое сотрудников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — передала его слова пресс-служба администрации муниципалитета.

Ружицкий добавил, что для госпитализированных детей в детской больнице города дополнительно развернуто восемь коек. Причину отравления в настоящий момент устанавливает Роспотребнадзор. Ситуация находится под контролем.

Роспотребнадзор начал проверку двух предприятий в Московской области, которые обеспечивали питанием Кадетскую школу.

Ранее сообщалось, что 18 детей и один взрослый были госпитализированы с жалобами на боли в животе и подозрением на пищевую токстикоинфецию. Врачи оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Сейчас проводится антибактериальная терапия.

«11 января дети вернулись после новогодних каникул, первые вызовы от пострадавших поступили накануне вечером, 12 января», — заявил министр здравоохранения Подмосковья Сергей Марков.

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