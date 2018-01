Вокзал Алматы-1 оцепила полиция: эвакуировано 10 тысяч человек

Вокзал "Алматы -1" оцепила полиция, передает корреспондент Tengrinews.kz. Фото и видео появились в паблике Kris_p_almaty в Instagram. Как сообщила официальный представитель алматинского городского оперативного штаба по противодействию терроризму Салтанат Азирбек в зале ожидания вокзала Алматы-1 обнаружили подозрительную коробку. "В зале ожидания вокзала Алматы-1 обнаружили подозрительную коробку. Сразу же были подтянуты все экстренные службы. Были приняты меры первичного реагирования. Эвакуировано было 10 тысяч человек с территории ЖД вокзала. На путях стояло четыре пассажирских поезда. Оттуда тоже эвакуировали граждан. В итоге в течение часа были проведены проверочные мероприятия. Были привлечены саперы. Коробка оказалась обычной коробкой. Внутри запрещенных предметов не обнаружено. Коробка была найдена в 18.34", - сообщила Азирбек. Она добавила, что в 19.26 проверочные мероприятия завершились. По второму вокзалу мероприятия не проводились. Аналогичную информацию предоставили и в ДВД на траспорте. Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vokzal-almatyi-1-otsepila-politsiya-335301/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz ??❗️??✊? @kris.p.official ? #kris_p_almaty #kris_p_kz #almaty #Алматы #Казахстан #kz #?? #иссык #капшагай #талгар #каскелен #узынагаш #грэс #ваз #жаркент #харгос #трасса #область #Кордай #талдыкорган #алакол #бишкек #астана #шымкент @kris.p.official @kris.p.official @kris.p.official

