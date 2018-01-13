Вокзал Алматы-1 оцепила полиция: эвакуировано 10 тысяч человек
Вокзал Алматы -1 оцепила полиция, эвакуировано 10 тысяч человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Вокзал Алматы -1 оцепила полиция, эвакуировано 10 тысяч человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото и видео появились в паблике Kris_p_almaty в Instagram.
Как сообщила официальный представитель алматинского городского оперативного штаба по противодействию терроризму Салтанат Азирбек, в зале ожидания вокзала Алматы-1 обнаружили подозрительную коробку.
«В зале ожидания вокзала Алматы-1 обнаружили подозрительную коробку. Сразу же были подтянуты все экстренные службы. Были приняты меры первичного реагирования. Эвакуировано было 10 тысяч человек с территории ЖД вокзала. На путях стояло четыре пассажирских поезда. Оттуда тоже эвакуировали граждан. В итоге в течение часа были проведены проверочные мероприятия. Были привлечены саперы. Коробка оказалась обычной коробкой. Внутри запрещенных предметов не обнаружено. Коробка была найдена в 18.34», — сообщила Азирбек.
Она добавила, что в 19.26 проверочные мероприятия завершились. По второму вокзалу мероприятия не проводились.
Аналогичную информацию предоставили и в ДВД на траспорте.
«В полицию с сообщением о коробке обратился дежурный вокзала, — добавили в