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17:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Минске у мужчины украли сумку, пока он разговаривал с контролерами

Общая стоимость вещей — 700 белорусских рублей.

Все произошло в канун Нового года, вечером 28 декабря. Мужчина шел недалеко от подземного перехода станции метро «Уручье». Он остановился, чтобы поговорить с контролерами, поставил сумку. Когда же собрался уходить, вещей уже не было.

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-Сумка черного цвета с имуществом, общая стоимость которого оценивается не менее чем в 700 белорусских рублей. Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили подозреваемого в совершении кражи. Ведется розыск, — рассказывает официальный представитель Первомайского РУВД г. Минска Екатерина Добровольская.

Мужчине, который забрал сумку, на вид 50−55 лет. Он высокого роста 170−175 см, среднего телосложения, у него короткие и темно-русые волосы. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.

В милиции просят, если Вам что-то известно об этом мужчине, либо Вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, просьба обращаться в Первомайское РУВД.

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