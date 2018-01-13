Семья из трех человек сгорела в частном доме в Юрюзани

В Юрюзани (Челябинская область) сгорела семья из трех человек — ЧП случилось ночью 13 января по улице Ключевая в Василовке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о возгорании дома поступило в 1.21. На место происшествия выехали три машины автоцистерны, тушили пожар четырьмя стволами.

«Возможно, огнеборцы справились бы со своей задачей быстрее, но Василовка — район безводный. Там негде заправить пожарную машину, так что заправлять ее приходилось в центре», — уточняет avanpress.ru со ссылкой на инженера Западного отряда Областной спасательной службы Сергей Усанов.

Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 5.35.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огнем уничтожена внутренняя отделка дома с вещами и мебелью, повреждены кровля и потолочные перекрытия. В огне погибла вся семья: двое взрослых и один ребенок.