Газовый баллон взорвался при пожаре в Актау

Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил 12 января в 20:25. На место ЧП выехали сотрудники пожарной части и семь единиц техники.

«Во время пожара в здании произошел взрыв газового баллона, еще один удалось вытащить. Площадь горения составила 360 квадратных метров. При пожаре обошлось без пострадавших. Причину и размер ущерба установит дежурный дознаватель департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау. Ликвидировать пожар удалось через три часа, потому что кровля, стены, перегородки были сделаны из деревянных конструкций», — рассказала инженер управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Актау Роза Тубекбаева.