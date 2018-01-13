Газовый баллон взорвался при пожаре в Актау
На территории промышленной зоны Актау сгорел центр чистки ковров. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, передает «Лада».
На территории промышленной зоны Актау сгорел центр чистки ковров. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, передает «Лада».
Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил 12 января в 20:25. На место ЧП выехали сотрудники пожарной части и семь единиц техники.
«Во время пожара в здании произошел взрыв газового баллона, еще один удалось вытащить. Площадь горения составила 360 квадратных метров. При пожаре обошлось без пострадавших. Причину и размер ущерба установит дежурный дознаватель департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау. Ликвидировать пожар удалось через три часа, потому что кровля, стены, перегородки были сделаны из деревянных конструкций», — рассказала инженер управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Актау Роза Тубекбаева.