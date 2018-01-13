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13 января, источник: Newtimes.kz

Газовый баллон взорвался при пожаре в Актау

На территории промышленной зоны Актау сгорел центр чистки ковров. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, передает «Лада».

Источник: Newtimes.kz

Сигнал о происшествии в пожарную службу поступил 12 января в 20:25. На место ЧП выехали сотрудники пожарной части и семь единиц техники.

«Во время пожара в здании произошел взрыв газового баллона, еще один удалось вытащить. Площадь горения составила 360 квадратных метров. При пожаре обошлось без пострадавших. Причину и размер ущерба установит дежурный дознаватель департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау. Ликвидировать пожар удалось через три часа, потому что кровля, стены, перегородки были сделаны из деревянных конструкций», — рассказала инженер управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) Актау Роза Тубекбаева.

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