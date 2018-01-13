В Самарской области «BMW X6» разорвал «двенадцатую»: есть пострадавшие

В Кинельском районе Самарской области в субботу, 13 января, произошло страшное ДТП. Автомобиль «BMW X6» влетел в вазовскую «двенадцатую».

Авария случилась на 47 километре трассы «Самара — Бугуруслан» в четвертом часу дня. По версии полиции, водитель отечественной легковушки ехал в сторону Бугуруслана и при обгоне идущей впереди машины не справился с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на встречку. Там в него и влетела иномарка.

Оба водителя, к счастью, живы. Они в больнице. Полиция уточняет их данные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.