В Самарской области «BMW X6» разорвал «двенадцатую»: есть пострадавшие
Отечественную легковушку вынесло на встречку.
Отечественную легковушку вынесло на встречку.
В Кинельском районе Самарской области в субботу, 13 января, произошло страшное ДТП. Автомобиль «BMW X6» влетел в вазовскую «двенадцатую».
Авария случилась на 47 километре трассы «Самара — Бугуруслан» в четвертом часу дня. По версии полиции, водитель отечественной легковушки ехал в сторону Бугуруслана и при обгоне идущей впереди машины не справился с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на встречку. Там в него и влетела иномарка.
Оба водителя, к счастью, живы. Они в больнице. Полиция уточняет их данные, сообщили в
Чтобы вытащить одного из пострадавших из машины, пришлось вызываться спасателей. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на место выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники.