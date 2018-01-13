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13 января, источник: Комсомольская правда

В Самарской области «BMW X6» разорвал «двенадцатую»: есть пострадавшие

Отечественную легковушку вынесло на встречку.

В Кинельском районе Самарской области в субботу, 13 января, произошло страшное ДТП. Автомобиль «BMW X6» влетел в вазовскую «двенадцатую».

Авария случилась на 47 километре трассы «Самара — Бугуруслан» в четвертом часу дня. По версии полиции, водитель отечественной легковушки ехал в сторону Бугуруслана и при обгоне идущей впереди машины не справился с управлением. Автомобиль занесло и выбросило на встречку. Там в него и влетела иномарка.

Оба водителя, к счастью, живы. Они в больнице. Полиция уточняет их данные, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Чтобы вытащить одного из пострадавших из машины, пришлось вызываться спасателей. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на место выезжали 5 человек личного состава и 1 единица техники.

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