Стали известны подробности гибели мужчины на охоте в Сынжерейском районе: фото

Источник: Publika.md

Как рассказали в полиции, трагедия произошла, когда охотники уже собирались домой.

«Один из участников охоты уже сидел в автомобиле. Другой по неосторожности зацепился ружейным ремнем за фаркоп. Ружье ударилось о землю и выстрелило, ранив находившегося в машине», — сказал глава управления общественной безопасности ГИП Марин Максиан.

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Раненого тут же увезли в больницу.

«Мы применили сердечно-легочную и церебральную реанимацию, но пациент не реагировал. В 11:48 наступила смерть», — отметил завотделением интенсивной терапии больницы Сынжерей Сергей Притула.

Виновника — 57-летнего мужчину — задержали на 72 часа. Дело открыто по статье «небрежное обращение с оружием».

«Оставлять ружье заряженным в пути запрещается категорически. Его нужно было разрядить и поместить в кофр. Очевидно, что этот охотник нарушил правила», — сказал глава управления общественного порядка ГИП Марин Максиан.

В полиции заявили, что участников охоты было четверо, они отстреливали фазанов. У всех были охотничьи билеты и разрешения на ношение оружия. Погибший был уроженцем села Кишкэрень Сынжерейского района. У него остались двое детей.