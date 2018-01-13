Стали известны подробности гибели мужчины на охоте в Сынжерейском районе: фото
Несчастный случай на охоте произошел в селе Николаевка Сынжерейского района. Мужчина 48-ми лет получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице.
Несчастный случай на охоте произошел в селе Николаевка Сынжерейского района. Мужчина 48-ми лет получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице.
Как рассказали в полиции, трагедия произошла, когда охотники уже собирались домой.
«Один из участников охоты уже сидел в автомобиле. Другой по неосторожности зацепился ружейным ремнем за фаркоп. Ружье ударилось о землю и выстрелило, ранив находившегося в машине», — сказал глава управления общественной безопасности ГИП Марин Максиан.
Раненого тут же увезли в больницу.
«Мы применили
Виновника — 57-летнего мужчину — задержали на 72 часа. Дело открыто по статье «небрежное обращение с оружием».
«Оставлять ружье заряженным в пути запрещается категорически. Его нужно было разрядить и поместить в кофр. Очевидно, что этот охотник нарушил правила», — сказал глава управления общественного порядка ГИП Марин Максиан.
В полиции заявили, что участников охоты было четверо, они отстреливали фазанов. У всех были охотничьи билеты и разрешения на ношение оружия. Погибший был уроженцем села Кишкэрень Сынжерейского района. У него остались двое детей.
В прошлом году на охоте погибли два человека. Обе трагедии случились в Чимишлийском районе.