В Одессе загорелся на ходу трамвай: пассажиры выпрыгивали из окон
В пятницу, 12 января, в Одессе загорелся трамвай, следовавший по маршруту № 28, сообщает Думская.
В пятницу, 12 января, в Одессе загорелся трамвай, следовавший по маршруту № 28, сообщает Думская.
Как отмечается, пожар начался около 11:00 на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой.
Пассажиры, находившиеся в трамвае, запаниковали и пытались выбить двери, не давая тем самым их открыть вовнутрь, пишет korrespondent.net.
«Водитель
Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.
В КП Одесгорэлектротранс сообщили, что причиной пожара стало возгорание электрической проводки под обшивкой около кабины водителя.
Инцидент привел к заторам в районе Старопортовфранковской и прилегающих улиц.