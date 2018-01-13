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13 января, источник: Publika.md

В Одессе загорелся на ходу трамвай: пассажиры выпрыгивали из окон

В пятницу, 12 января, в Одессе загорелся трамвай, следовавший по маршруту № 28, сообщает Думская.

Источник: Publika.md

Как отмечается, пожар начался около 11:00 на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой.

Пассажиры, находившиеся в трамвае, запаниковали и пытались выбить двери, не давая тем самым их открыть вовнутрь, пишет korrespondent.net.

«Водитель все-таки взял ситуацию под контроль, и пассажиры покинули вагон», — сообщили в пресс-службе КП Одесгорэлектротранс.

Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу при падении. В настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Во время загрузки произошла ошибка.

В КП Одесгорэлектротранс сообщили, что причиной пожара стало возгорание электрической проводки под обшивкой около кабины водителя.

Инцидент привел к заторам в районе Старопортовфранковской и прилегающих улиц.

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