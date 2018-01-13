У летевшего из Екатеринбурга в Прагу самолета отвалилось стекло
Авиакомпания уже прокомментировала инцидент.
Авиакомпания уже прокомментировала инцидент.
На борту самолета «Уральских авиалиний» прямо во время рейса отвалилось стекло иллюминатора. Видеозапись инцидента разместил на своей странице в соцсети житель Екатеринбурга Вадим Коновалов.
— Прислали. Сегодняшний рейс Екатеринбург — Прага. «Уральские авиалинии». Так и должно быть? — написал автор публикации.
В комментариях пользователи сразу же предположили, что самолет может «разгерметизироваться». Однако на этом видео от иллюминатора отпало декоративное стекло.
— Оно защищает внутренний слой силового иллюминатора от вандализма пассажиров. Этот дефект никак не влияет на безопасность полетов, — объяснили в
Также в компании добавили, что пассажиры достаточно часто ломают декоративные стекла.
— Сам иллюминатор спроектирован таким образом, что может выдерживать максимальное давление между салоном и внешней атмосферой, эквивалентное нагрузке в 4 тонны на каждый стеклопакет. Во всех типах самолетов иллюминаторы сделаны из сверхпрочных материалов. В этом окне самолета Аirbus А320 использован ориентированный прозрачный акриловый пластик (то есть он растянут в горячем состоянии для повышения прочности), — объясняют авиаэксперты.