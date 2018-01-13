У летевшего из Екатеринбурга в Прагу самолета отвалилось стекло

На борту самолета «Уральских авиалиний» прямо во время рейса отвалилось стекло иллюминатора. Видеозапись инцидента разместил на своей странице в соцсети житель Екатеринбурга Вадим Коновалов.

— Прислали. Сегодняшний рейс Екатеринбург — Прага. «Уральские авиалинии». Так и должно быть? — написал автор публикации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ob9RvhOf5rQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях пользователи сразу же предположили, что самолет может «разгерметизироваться». Однако на этом видео от иллюминатора отпало декоративное стекло.

— Оно защищает внутренний слой силового иллюминатора от вандализма пассажиров. Этот дефект никак не влияет на безопасность полетов, — объяснили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии».

Также в компании добавили, что пассажиры достаточно часто ломают декоративные стекла.