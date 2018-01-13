В Жанаозене дочь подала на отца в суд из-за алиментов

В судебном заседании установлено, что девушка обучается по очной форме обучения в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, не имеет возможности работать и иметь средства на обучение. Она находится на иждивении матери. В связи с чем до окончания обучения нуждается в алиментах от отца.