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13 января, источник: Newtimes.kz

В Жанаозене дочь подала на отца в суд из-за алиментов

Жанаозенский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании алиментов с жителя города на оплату обучения своей совершеннолетней дочери. Добровольно отец помощи не оказывал, поэтому дочь обратилась с иском в суд, передает «Лада».

Источник: Newtimes.kz

В судебном заседании установлено, что девушка обучается по очной форме обучения в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, не имеет возможности работать и иметь средства на обучение. Она находится на иждивении матери. В связи с чем до окончания обучения нуждается в алиментах от отца.

«Суд, изучив материалы дела, удовлетворил частично исковое заявление в пользу дочери-студентки, взыскав с отца алименты в размере 30 месячных расчетных показателей со дня обращения в суд и до окончания учебы в учебном заведении по очной форме обучения до 31 июня 2021 года», — сообщает пресс-служба Жанаозенского городского суда.

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