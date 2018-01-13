86-летняя бабушка погибла на пожаре в Масюковщине

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как рассказала официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко, о возгорании в одноэтажном частном доме по переулку Масюковщина соседи сообщили в 16.15. Когда сотрудники МЧС приехали на место, пламя уже охватило дом. Огонь потушили в 16.47, а в комнате под рухнувшими элементами перекрытия обнаружили труп 86-летней хозяйки дома.

Огонь повредил имущество, кровлю и деревянные части дома по всей его площади в 48 квадратных метров.

Причина возгорания выясняется. Рассматривается следующая версия: нарушение правил пользования электросетями и электрооборудованием, а именно — оставленный без присмотра включенный масляный обогреватель.