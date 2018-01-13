Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Путин рассказал, кого бы США хотели видеть президентом России
Екатерина Варнава примерила неожиданный образ
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Генерал ВВС США заявил об утечке в Россию «бесценной информации»
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Названы главные модные тренды 2018 года
Елена Летучая сравнила себя с обезьянкой
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
9Умер Михаил Державин
13 января, источник: СБ - Беларусь сегодня

86-летняя бабушка погибла на пожаре в Масюковщине

В субботу, 13 января, в столице случился пожар в частном доме. Когда спасатели справились с огнем, они обнаружили труп пожилой женщины.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как рассказала официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко, о возгорании в одноэтажном частном доме по переулку Масюковщина соседи сообщили в 16.15. Когда сотрудники МЧС приехали на место, пламя уже охватило дом. Огонь потушили в 16.47, а в комнате под рухнувшими элементами перекрытия обнаружили труп 86-летней хозяйки дома.

Огонь повредил имущество, кровлю и деревянные части дома по всей его площади в 48 квадратных метров.

Причина возгорания выясняется. Рассматривается следующая версия: нарушение правил пользования электросетями и электрооборудованием, а именно — оставленный без присмотра включенный масляный обогреватель.

Соседи характеризовали погибшую положительно. Она не курила, не употребляла алкоголь, на учете в психоневрологическом диспансере и в милиции не состояла.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кулинарные рецепты для новогоднего стола
Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о ценах на автомобили Geely
В первом туре президентских выборов в Чехии победил Милош Земан
В Совфеде отреагировали на критику России в ядерной доктрине США
СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России
Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
США начали расследование ложной ракетной тревоги на Гавайях
Назван самый кассовый фильм в истории российского кино
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте Без грубых ошибок соперниц женской сборной России по биатлону в эстафете ловить нечего, хоть кого ставь в состав. Расходимся, товарищи
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь