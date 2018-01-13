Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Названа опасность дневного сна
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Елена Летучая сравнила себя с обезьянкой
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Генерал ВВС США заявил об утечке в Россию «бесценной информации»
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Екатерина Варнава примерила неожиданный образ
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
9Умер Михаил Державин
13 января, источник: Newtimes.kz

В Казахстане с начала эпидсезона от ОРВИ уже скончались 5 человек

На Казахстан надвигается грипп. Рост заболеваемости ожидается в феврале и продлится он до конца апреля, передает «Хабар 24» со ссылкой на Минздрав РК.

Источник: Newtimes.kz

С начала эпидсезона от ОРВИ уже скончались 5 человек.

Медики жалуются, что большинство пациентов запускают болезнь и приходят слишком поздно. А это грозит серьезными последствиями. Поэтому врачи призывают не заниматься самолечением, а сразу обращаться за квалифицированной помощью.

Читайте также
Ученые доказали, что мужчины переносят грипп тяжелее женщин

«К нам приходят с обращением пациенты именно с ОРВИ диагнозом. Если они относительно удовлетворительны мы отправляем их домой, в поликлинику по месту жительства, передав актив поликлиники и они там уже обследуются и наблюдаются. Со средней степенью тяжести мы отправляем его в инфекционную больницу», — говорит врач приемного покоя городской больницы № 1 Сания Касенова.

С начала эпидсезона ОРВИ и гриппом уже переболели более 200 тыс казахстанцев. Основная часть заболевших — дети. Не удалось избежать худшего сценария — из-за осложнений от ОРВИ с октября прошлого года скончались 5 человек.

«В Казахстане отмечается циркуляция вируса гриппа АН3N2 и B. У нас ведется ежедневный мониторинг за ОРВИ, за гриппом, за циркуляцией вирусов гриппа и не гриппозных инфекций. То есть, проводится усиление мероприятий во всех медицинских организациях, в дошкольных организациях, в организациях образования для предотвращения массовой заболеваемости», —сказала главный эксперт Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Мейрим Султанова.

Эпидемиологическая обстановка в стране, по заверениям медиков, остается стабильной. Новых видов гриппа пока не зафиксировано. В Минздраве рекомендуют прививаться. А тем, кто отказывается — проводить профилактику. На сегодня более 2 млн казахстанцев привились от гриппа. До конца этого месяца еще 200 тыс. вакцин будут распределены среди школ страны.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Международный аэропорт Костаная выставлен на продажу
В первом туре президентских выборов в Чехии победил Милош Земан
В Совфеде отреагировали на критику России в ядерной доктрине США
СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России
Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
США начали расследование ложной ракетной тревоги на Гавайях
Назван самый кассовый фильм в истории российского кино
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте Без грубых ошибок соперниц женской сборной России по биатлону в эстафете ловить нечего, хоть кого ставь в состав. Расходимся, товарищи
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь