В Казахстане с начала эпидсезона от ОРВИ уже скончались 5 человек

Источник: Newtimes.kz

С начала эпидсезона от ОРВИ уже скончались 5 человек.

Медики жалуются, что большинство пациентов запускают болезнь и приходят слишком поздно. А это грозит серьезными последствиями. Поэтому врачи призывают не заниматься самолечением, а сразу обращаться за квалифицированной помощью.

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«К нам приходят с обращением пациенты именно с ОРВИ диагнозом. Если они относительно удовлетворительны мы отправляем их домой, в поликлинику по месту жительства, передав актив поликлиники и они там уже обследуются и наблюдаются. Со средней степенью тяжести мы отправляем его в инфекционную больницу», — говорит врач приемного покоя городской больницы № 1 Сания Касенова.

С начала эпидсезона ОРВИ и гриппом уже переболели более 200 тыс казахстанцев. Основная часть заболевших — дети. Не удалось избежать худшего сценария — из-за осложнений от ОРВИ с октября прошлого года скончались 5 человек.

«В Казахстане отмечается циркуляция вируса гриппа АН3N2 и B. У нас ведется ежедневный мониторинг за ОРВИ, за гриппом, за циркуляцией вирусов гриппа и не гриппозных инфекций. То есть, проводится усиление мероприятий во всех медицинских организациях, в дошкольных организациях, в организациях образования для предотвращения массовой заболеваемости», —сказала главный эксперт Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Мейрим Султанова.