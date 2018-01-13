Вылет на встречку: в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом
«Легковушку» занесло на скользкой дороге.
«Легковушку» занесло на скользкой дороге.
В Алматы на ул. Бурундайская произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации водитель Toyota Camry двигался сторону центра города по улице Бурундайская, а Lexus наоборот в сторону области. Toyota Camry занесло на скользкой дороге и она вылетела на полосу встречного движения. В этот момент в бок врезался Lexus. От удара машины развалились на части и разлетелись по дороге.
Водитель Toyota Camry скончался на месте. О других пострадавших пока информации нет.