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13 января, источник: Zakon.kz

Вылет на встречку: в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом

«Легковушку» занесло на скользкой дороге.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Алматы на ул. Бурундайская произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации водитель Toyota Camry двигался сторону центра города по улице Бурундайская, а Lexus наоборот в сторону области. Toyota Camry занесло на скользкой дороге и она вылетела на полосу встречного движения. В этот момент в бок врезался Lexus. От удара машины развалились на части и разлетелись по дороге.

Водитель Toyota Camry скончался на месте. О других пострадавших пока информации нет.

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