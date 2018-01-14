Стали известны новые подробности убийства Александра Белого в Нижнем Новгороде
Мужчина был застрелен бывшим коллегой по работе.
Мужчина был застрелен бывшим коллегой по работе.
Стали известны новые подробности убийства Александра Белого в Нижнем Новгороде. Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в
По версии следствия, 5 января, в пятницу, 56-летний житель областного центра вышел из дома по улице Елисеева в Приокском районе, чтобы подработать в качестве частного извозчика на автомашине марки «Ниссан».
В тот же день 31-летний бывший коллега мужчины по службе в ГУФСИН под надуманным предлогом предложил тому выехать в лесополосу Балахнинского района. Там он убил потерпевшего выстрелом из огнестрельного оружия, а затем спрятал тело погибшего и уехал на его автомобиле. После этого злоумышленник продал похищенное имущество.
13 января, в субботу, подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время давшему признательные показания мужчине предъявят обвинение.
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Ранее сообщалось, что убийца Александра Белого задержан в Нижнем Новгороде.