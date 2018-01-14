Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
«Русский бэби-бум» в Майами: россиянки все чаще улетают рожать во Флориду
Путин рассказал, кого бы США хотели видеть президентом России
Екатерина Варнава примерила неожиданный образ
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Генерал ВВС США заявил об утечке в Россию «бесценной информации»
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Екатерина Варнава примерила неожиданный образ
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
9Умер Михаил Державин
00:11 (мск), источник: Kazinform

Костанаец простил жену, ударившую его ножом

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Житель Костанайской области, получивший ножевое ранение от жены, не имеет к ней никаких претензий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как выяснилось, происшествие случилось 2 января в 00.58 в селе Котлованное.

«В ходе совместного распития спиртных напитков 30-летняя женщина нанесла ножевые ранения своему супругу. Потерпевший 31-летний сельчанин с травмами был госпитализирован в центральную районную больницу. Потерпевший сообщил, что не имеет претензий к супруге», — прокомментировали полицейские.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 части 1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Китае погибла 19-летняя студентка из Казахстана
О погоде в выходные рассказали синоптики
В первом туре президентских выборов в Чехии победил Милош Земан
В Совфеде отреагировали на критику России в ядерной доктрине США
СМИ: Петр Порошенко обещал ФСБ не вредить интересам России
Израиль нанес авиаудар на границе сектора Газа с Египтом
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг баллотируется в сенат США
США начали расследование ложной ракетной тревоги на Гавайях
Назван самый кассовый фильм в истории российского кино
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте Без грубых ошибок соперниц женской сборной России по биатлону в эстафете ловить нечего, хоть кого ставь в состав. Расходимся, товарищи
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь