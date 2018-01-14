Следователи начали проверку частного медцентра в Бодайбо, где врач поставил неверный диагноз

— В сентябре 2017 года 28-летняя девушка обратилась в частный медцентр для постановки диагноза по итогам УЗИ-обследования, — сообщают в СУ СК по Иркутской области. — Позже выяснилось, что врач поставил неправильный диагноз, в результате чего здоровью пациентки причинен тяжкий вред из-за неправильного лечения.

Сибирячка решила разобраться и пошла в следственный комитет. Известно, что к этому моменту специалиста уже уволили из медучреждения. Сейчас выясняется степень вреда, причиненного здоровью молодой женщины. По итогам экспертизы и результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших «по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».