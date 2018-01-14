Следователи начали проверку частного медцентра в Бодайбо, где врач поставил неверный диагноз
В комитет обратилась пациентка.
В комитет обратилась пациентка.
В Бодайбо следователи начали проверку частного медицинского центра. А все
— В сентябре 2017 года 28-летняя девушка обратилась в частный медцентр для постановки диагноза по итогам
Сибирячка решила разобраться и пошла в следственный комитет. Известно, что к этому моменту специалиста уже уволили из медучреждения. Сейчас выясняется степень вреда, причиненного здоровью молодой женщины. По итогам экспертизы и результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших «по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».