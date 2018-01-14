Lexus подорвали в Алматинской области: Пострадал мужчина
В машине сработало взрывное устройство в селе Ащысай Енбекшиказахского района в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В машине сработало взрывное устройство в селе Ащысай Енбекшиказахского района в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Инцидент произошел 13 января утром в селе Ащысай. Под автомашиной Lexus сработало неустановленное взрывное устройство.
Информацию о взрыве подтвердили в
«По указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей “Покушение на убийство” УК РК. Пострадал мужчина 1994 года рождения, у него осколочное ранение ноги. Он находится в больнце. По факту назначены необходимые экпертизы и продолжаются
При этом в