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14:13 (мск), источник: Tengrinews

Lexus подорвали в Алматинской области: Пострадал мужчина

В машине сработало взрывное устройство в селе Ащысай Енбекшиказахского района в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел 13 января утром в селе Ащысай. Под автомашиной Lexus сработало неустановленное взрывное устройство.

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Информацию о взрыве подтвердили в пресс-службе ДВД региона.

«По указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей “Покушение на убийство” УК РК. Пострадал мужчина 1994 года рождения, у него осколочное ранение ноги. Он находится в больнце. По факту назначены необходимые экпертизы и продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, по установлению подозреваемых лиц», — сообщили в пресс-службе ДВД.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что пострадал не владелец автомобиля, а его работник.

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