Lexus подорвали в Алматинской области: Пострадал мужчина

«По указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей “Покушение на убийство” УК РК. Пострадал мужчина 1994 года рождения, у него осколочное ранение ноги. Он находится в больнце. По факту назначены необходимые экпертизы и продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, по установлению подозреваемых лиц», — сообщили в пресс-службе ДВД.