Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья
«Кукурузник» совершал облет участков нефтепровода.
«Кукурузник» совершал облет участков нефтепровода.
Вчера, 13 января, стали известны подробности воздушного инцидента, который случился в небе Оренбургской области днем раньше.
Как сообщает RIA56, легкомоторное воздушное судно Ан-2, принадлежащее авиакомпании «Лайт Эйр» и направлявшееся из Татарстана в Самару, совершило вынужденную посадку в Северном районе Оренбургской области. Самолет сел у населенного пункта Курская Васильевка.
К счастью, при незапланированной посадке Ан-2 никто не пострадал. При этом уже известно, что на борту в этот момент находилось три человека. Самолет сразу провалился в снег. На земле также, по оперативной информации, жертв и разрушений на земле нет. Тем не менее, на место посадки оперативно прибыли пожарные и спасатели.
Во время рейса Ан-2 совершал облет участков нефтепровода АО «Транснефть — Урал». Причины экстренной посадки самолета не сообщаются, пишет TLTgorod.