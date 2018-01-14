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13:49 (мск), источник: НИА Самара

Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья

«Кукурузник» совершал облет участков нефтепровода.

Вчера, 13 января, стали известны подробности воздушного инцидента, который случился в небе Оренбургской области днем раньше.

Как сообщает RIA56, легкомоторное воздушное судно Ан-2, принадлежащее авиакомпании «Лайт Эйр» и направлявшееся из Татарстана в Самару, совершило вынужденную посадку в Северном районе Оренбургской области. Самолет сел у населенного пункта Курская Васильевка.

К счастью, при незапланированной посадке Ан-2 никто не пострадал. При этом уже известно, что на борту в этот момент находилось три человека. Самолет сразу провалился в снег. На земле также, по оперативной информации, жертв и разрушений на земле нет. Тем не менее, на место посадки оперативно прибыли пожарные и спасатели.

Во время рейса Ан-2 совершал облет участков нефтепровода АО «Транснефть — Урал». Причины экстренной посадки самолета не сообщаются, пишет TLTgorod.

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