Ан-2, летевший в Самару, аварийно сел на севере Оренбуржья

К счастью, при незапланированной посадке Ан-2 никто не пострадал. При этом уже известно, что на борту в этот момент находилось три человека. Самолет сразу провалился в снег. На земле также, по оперативной информации, жертв и разрушений на земле нет. Тем не менее, на место посадки оперативно прибыли пожарные и спасатели.