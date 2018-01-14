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14:33 (мск), источник: Kazinform

Убившего хаски жителя Балхаша могут поместить в лечебницу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Житель Балхаша, который подкараулил в подъезде соседскую собаку с хозяйкой, возвращавшихся домой после утренней прогулки, и нанес хаски смертельные ножевые ранения, признан невменяемым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня ознакомили с результатами судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Кайрат Мусалиев признан невменяемым. Эксперты пришли к выводу, что в момент нападения на мою собаку мужчина находился в состоянии психического расстройства. Я уверена, что он не в себе. О том, что угрожал мне и собаке расправой, я говорила полиции еще в декабре 2016 года. Но от нас полицейские отмахнулись. Он гнался еще и за мной с ножом с криками «стойте, убью», — вспоминает Екатерина, хозяйка погибшего животного.

Ранее ему вменялись две статьи Уголовного кодекса — 293 «хулиганство» и 115 «угроза убийством». Но теперь оставили лишь часть 3 статьи 293 УК.

Уголовное дело поступило в суд Балхаша. Прокуроры просят суд применить в отношении подозреваемого принудительные меры медицинского характера. Однако нездоровый мужчина не задержан. В суд он дважды не явился.

Напомним, 17 сентября 2017 года на глазах хозяйки собаки породы хаски сосед в подъезде нанес животному три проникающих ножевых ранения. Через 10 часов собака по прозвищу Нануки скончалась в ветеринарной клинике. Мужчина нанес три удара в шею и бока Нанука. Один удар попал в почку. Ранее между соседями был затяжной конфликт по поводу систематического нарушения тишины в доме собакой.

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