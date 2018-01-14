Убившего хаски жителя Балхаша могут поместить в лечебницу

«Меня ознакомили с результатами судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Кайрат Мусалиев признан невменяемым. Эксперты пришли к выводу, что в момент нападения на мою собаку мужчина находился в состоянии психического расстройства. Я уверена, что он не в себе. О том, что угрожал мне и собаке расправой, я говорила полиции еще в декабре 2016 года. Но от нас полицейские отмахнулись. Он гнался еще и за мной с ножом с криками «стойте, убью», — вспоминает Екатерина, хозяйка погибшего животного.