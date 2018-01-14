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14:43 (мск), источник: 365info.kz

На пешеходном переходе в Уральске сбили бабушку с внучкой

Женщину после осмотра отпустили домой, а девочка еще находится под наблюдением врачей.

ДТП произошло около 14.00 на пешеходном переходе по улице Гагарина в районе остановки «Меховой», сообщает портал «Мой Город».

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Водитель «Гранты», сбивший 5-летнего ребенка и женщину, утверждает, что он двигался по улице Гагарина в сторону центра не превышая скорости, когда внезапно на дороге появились пешеходы.

«Они бежали через дорогу. Я стал тормозить, но из-за того, что дорога скользкая, не успел остановить машину. Серьезных травм они не получили, только ушибы. Женщина была с девочкой лет семи, — пояснил водитель.

Пострадавших с места происшествия увезла «скорая». В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что бабушку после осмотра отпустили домой, а внучка еще находится под наблюдением врачей.

Состояние не тяжелое. На месте работают полицейские дознаватели. Другие подробности ДТП выясняются.

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