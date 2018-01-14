На пешеходном переходе в Уральске сбили бабушку с внучкой
Женщину после осмотра отпустили домой, а девочка еще находится под наблюдением врачей.
Женщину после осмотра отпустили домой, а девочка еще находится под наблюдением врачей.
ДТП произошло около 14.00 на пешеходном переходе по улице Гагарина в районе остановки «Меховой», сообщает портал «Мой Город».
Водитель «Гранты», сбивший 5-летнего ребенка и женщину, утверждает, что он двигался по улице Гагарина в сторону центра не превышая скорости, когда внезапно на дороге появились пешеходы.
«Они бежали через дорогу. Я стал тормозить, но
Пострадавших с места происшествия увезла «скорая». В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что бабушку после осмотра отпустили домой, а внучка еще находится под наблюдением врачей.
Состояние не тяжелое. На месте работают полицейские дознаватели. Другие подробности ДТП выясняются.