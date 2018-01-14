Власти Ирана сообщили о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера
Иранские власти заявили, что все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с гонконгским сухогрузом в
Иранские власти заявили, что все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с гонконгским сухогрузом в
Танкер Sanchi, зарегистрированный в Панаме и перевозящий груз иранской компании National Iranian Tanker в Южную Корею, загорелся в 6 января после столкновения с сухогрузом CF Crystal. В понедельник китайские власти выразили опасения, что иранский танкер может взорваться. По данным Центрального телевидения Китая, на борту танкера находились в общей сложности 32 человека. На борту сухогруза CF Crystal находился 21 член экипажа, все они были спасены.
Танкер перевозил 136 тонн (около 1 млн баррелей) газового конденсата — ультралегкой и нестабильной смеси, конденсирующейся из природных газов. Груз был предназначен для южнокорейской компании Hanwha Total, его стоимость оценивается в $61 млн.