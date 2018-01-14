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15:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Власти Ирана сообщили о гибели всех членов экипажа нефтяного танкера

Иранские власти заявили, что все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, погибли. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на представителя ВМС Ирана. Центральное телевидение Китая сообщило, что сам танкер затонул после очередного взрыва на борту.

Источник: Reuters

Танкер Sanchi, зарегистрированный в Панаме и перевозящий груз иранской компании National Iranian Tanker в Южную Корею, загорелся в 6 января после столкновения с сухогрузом CF Crystal. В понедельник китайские власти выразили опасения, что иранский танкер может взорваться. По данным Центрального телевидения Китая, на борту танкера находились в общей сложности 32 человека. На борту сухогруза CF Crystal находился 21 член экипажа, все они были спасены.

Танкер перевозил 136 тонн (около 1 млн баррелей) газового конденсата — ультралегкой и нестабильной смеси, конденсирующейся из природных газов. Груз был предназначен для южнокорейской компании Hanwha Total, его стоимость оценивается в $61 млн.

Иран объявил погибшей команду сгоревшего танкера
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
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