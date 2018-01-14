В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и съехал со склона
Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines выкатился за пределы
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Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines выкатился за пределы
На борту «Боинга-737» находились 162 человека. Их всех успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.
Как отмечают СМИ, самолет остановился в десятках метров от воды. Если бы он съехал дальше, последствия были бы гораздо более серьезными.
Инцидент произошел во время посадки лайнера, который прилетел в черноморский Трабзон из Анкары вечером 13 января. После этого аэропорт был закрыт до утра, несколько рейсов отменены.
Причины произошедшего пока не известны.