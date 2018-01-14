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17:31 (мск), источник: Интерфакс

В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и съехал со склона

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море при посадке в турецком Трабзоне, сообщает агентство «Анадолу».

На борту «Боинга-737» находились 162 человека. Их всех успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Как отмечают СМИ, самолет остановился в десятках метров от воды. Если бы он съехал дальше, последствия были бы гораздо более серьезными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел во время посадки лайнера, который прилетел в черноморский Трабзон из Анкары вечером 13 января. После этого аэропорт был закрыт до утра, несколько рейсов отменены.

Причины произошедшего пока не известны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Самолет со 162 пассажирами повис на обрыве в Турции
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
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