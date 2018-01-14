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16:50 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе пропала пожилая женщина

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Шестидесятилетняя пенсионерка Любовь Колисниченко вышла из дома по улице Негруцци 9 января. С тех пор ее никто не видел. Родственники обратились в полицию, однако за 5 дней поисков правоохранительные органы так и не сообщили никаких вестей.

Источник: Sputnik.md

Семья надеется на помощь жителей Кишинева.

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«Она худенькая, невысокого роста, в темно зеленом кожаном пальто, вельветовых штанах, короткая стрижка, коричневая шапочка, женщина чуточку странновато может себя вести, но очень хорошо знает адрес, фамилию и адреса знакомых и родственников», — описала приметы невестка пропавшей женщины Наталья.

Семья Любови Колисниченко находится в отчаянии.

«Мы не знаем, что делать. Только люди с сердцем нам помогают в поисках. Полиция ни разу не звонила», — сообщила Sputnik Молдова родственница пропавшей.

Журналисты Sputnik приложат все усилия для того, чтобы найти пропавшую женщину. Мы обратимся во все органы и адреса, кто сможет помочь нам в этом деле.

Если мы что-то узнаем, тут же сообщим нашим читателям и слушателям.

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