В Кишиневе пропала пожилая женщина

Семья надеется на помощь жителей Кишинева.
«Она худенькая, невысокого роста, в темно зеленом кожаном пальто, вельветовых штанах, короткая стрижка, коричневая шапочка, женщина чуточку странновато может себя вести, но очень хорошо знает адрес, фамилию и адреса знакомых и родственников», — описала приметы невестка пропавшей женщины Наталья.
Семья Любови Колисниченко находится в отчаянии.
«Мы не знаем, что делать. Только люди с сердцем нам помогают в поисках. Полиция ни разу не звонила», — сообщила Sputnik Молдова родственница пропавшей.
Журналисты Sputnik приложат все усилия для того, чтобы найти пропавшую женщину. Мы обратимся во все органы и адреса, кто сможет помочь нам в этом деле.
Если мы что-то узнаем, тут же сообщим нашим читателям и слушателям.