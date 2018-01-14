Смерть от анестезии: узбекистанка умерла в Петербурге по вине врачей
Уже после первого введения «Наропина» у пациентки начались приступы судорог, однако ей продолжали вводить препарат, а скорую помощь вызвали через 20 минут после первого приступ.
Уже после первого введения «Наропина» у пациентки начались приступы судорог, однако ей продолжали вводить препарат, а скорую помощь вызвали через 20 минут после первого приступ.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Уроженка Узбекистана скончалась в одной из частных клиник
Как сообщает Uznews, Гульсора
Обычное осложнение после родов — геморрой — заставил 30-летнюю женщину обратиться за помощью к врачам в одну из частных клиник, расположенных недалеко от ее дома.
Перед детальным осмотром ей сделали укол «Наропина» для местного обезболивания, что вызвало аллергический шок. По мнению специалистов, препарат, видимо, попал в кровеносный сосуд, что и стало причиной смерти молодой женщины.
«Уже после первого введения “Наропина” у пациентки начались приступы судорог. Но ей упорно продолжали вводить препарат, а скорую помощь вызвали через 20 минут во время уже третьего приступа судорог, когда у женщины остановилось дыхание и кровообращение», — сообщает портал.
Установлено, что Гульсоре ввели 85 мл. раствора местного анестетика, хотя обычно в подобных случаях вводится 1−2 мл.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Супруг Гульсоры отправил детей к родственникам жены в Узбекистан. Он до сих пор не нашел в себе сил сообщить им, что мамы больше нет.