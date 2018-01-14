На улице Бородина в Омске горела крыша общежития

Сегодня, 14 января, около 17:00 часов в Советском округе на улице Бородина в доме № 44Б загорелась крыша. Об этом сообщили очевидцы в группе «Аварийный Омск» ВКонтакте. Свои слова они подкрепили фотографиями. На фото видно, как сизый дым заволакивает верхние этажи пятиэтажного здания.