На улице Бородина в Омске горела крыша общежития
Прибывшие на место три пожарных расчета не сразу смогли проехать во двор здания.
Прибывшие на место три пожарных расчета не сразу смогли проехать во двор здания.
Сегодня, 14 января, около 17:00 часов в Советском округе на улице Бородина в доме № 44Б загорелась крыша. Об этом сообщили очевидцы в группе «Аварийный Омск» ВКонтакте. Свои слова они подкрепили фотографиями. На фото видно, как сизый дым заволакивает верхние этажи пятиэтажного здания.
В комментариях омичи, глядя в окно из домов напротив, делились подробностями происшествия. Они рассказали, что на место подъехали три пожарных расчета, но сразу во двор они попасть не смогли. Общежитие огорожено забором.
По информации очевидцев, сотрудники МЧС уехали через 30 минут.
Подробности происшествия выясняются.