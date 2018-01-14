Два человека погибли при землетрясении в Перу, десятки ранены

Источник: AP 2018

В эфире портала RPP Чавес рассказал, что одна женщина погибла в округе Яука, еще один человек — в округе Белья-Уньон региона Арекипа.

Кроме того, пострадали порядка 65 человек в провинциях Каравели и Наска. Местные власти передают, что стихия разрушила много глинобитных домов.