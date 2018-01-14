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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Два человека погибли при землетрясении в Перу, десятки ранены

МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Два человека погибли в результате землетрясения в Перу, сообщил глава национального института гражданской обороны Хорхе Чавес.

Источник: AP 2018

В эфире портала RPP Чавес рассказал, что одна женщина погибла в округе Яука, еще один человек — в округе Белья-Уньон региона Арекипа.

Кроме того, пострадали порядка 65 человек в провинциях Каравели и Наска. Местные власти передают, что стихия разрушила много глинобитных домов.

Магнитуда землетрясения, как сообщает Институт геофизики Перу, составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине десяти километров.

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