Два человека погибли при землетрясении в Перу, десятки ранены
МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Два человека погибли в результате землетрясения в Перу, сообщил глава национального института гражданской обороны Хорхе Чавес.
МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Два человека погибли в результате землетрясения в Перу, сообщил глава национального института гражданской обороны Хорхе Чавес.
В эфире портала RPP Чавес рассказал, что одна женщина погибла в округе Яука, еще один человек — в округе
Кроме того, пострадали порядка 65 человек в провинциях Каравели и Наска. Местные власти передают, что стихия разрушила много глинобитных домов.
Магнитуда землетрясения, как сообщает Институт геофизики Перу, составила 6,8, эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа. Очаг залегал на глубине десяти километров.