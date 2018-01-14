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17:18 (мск), источник: Sputnik.by

Жители Житковичей: понтонный мост вернули на место

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Понтонный мост на реке Припять в районе деревни Черничи в Житковичском районе вернули на место, сообщили местные жители в социальных сетях.

Временную понтонную переправу, которая была установлена взамен закрытого аварийного моста на автотрассе Р88 Житковичи — деревня Городок — граница Украины, сорвало течением накануне. По предварительной информации, из-за шугохода не выдержали тросы моста.

Как сообщили в социальных сетях жители Житковичей, понтонный мост уже вернули на место.

При этом граждане сетуют, что о закрытии временной переправы МЧС поздно оповестило автомобилистов — СМС с соответствующим сообщением пришло только около 13:00 в воскресенье 14 января.

В настоящее время сотрудники МЧС перевозят людей с одного берега на другой на лодках.

О том, когда будет налажено движение по понтонному мосту, пока не известно.

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