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17:42 (мск), источник: Om1.ru

На улице Завертяева в Омске сняли полицейское оцепление

Угрозы для окружающих нет. Омичи могу спокойно набираться сил перед рабочей неделей.

Сегодня, 14 декабря, около обеда, когда омичи праздновали Старый Новый год, на улице Завертяева в Центральном округе около дома № 16 сотрудники полиции и Росгвардии оцепили двор. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве под машиной.

По словам очевидцев, после долгих проверок под одним из автомобилей был найден предмет, похожий на гранату. На месте работали саперы, прибыли кинологи с собакой, дежурили спасатели и медики.

Около 19:00 часов в УМВД России по Омской области сообщили, что оцепление снято, и угрозы для окружающих нет.

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