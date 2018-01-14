На улице Завертяева в Омске сняли полицейское оцепление
Угрозы для окружающих нет. Омичи могу спокойно набираться сил перед рабочей неделей.
Угрозы для окружающих нет. Омичи могу спокойно набираться сил перед рабочей неделей.
Сегодня, 14 декабря, около обеда, когда омичи праздновали Старый Новый год, на улице Завертяева в Центральном округе около дома № 16 сотрудники полиции и Росгвардии оцепили двор. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве под машиной.
По словам очевидцев, после долгих проверок под одним из автомобилей был найден предмет, похожий на гранату. На месте работали саперы, прибыли кинологи с собакой, дежурили спасатели и медики.
Около 19:00 часов в УМВД России по Омской области сообщили, что оцепление снято, и угрозы для окружающих нет.