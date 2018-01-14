На улице Завертяева в Омске сняли полицейское оцепление

Сегодня, 14 декабря, около обеда, когда омичи праздновали Старый Новый год, на улице Завертяева в Центральном округе около дома № 16 сотрудники полиции и Росгвардии оцепили двор. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве под машиной.

По словам очевидцев, после долгих проверок под одним из автомобилей был найден предмет, похожий на гранату. На месте работали саперы, прибыли кинологи с собакой, дежурили спасатели и медики.