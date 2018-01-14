Число госпитализированных из-за инфекции детей в Люберцах составило 37 человек

«По состоянию на 11:00 (мск) 14 января в больницах Подмосковья на лечении находятся 37 детей и четыре взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в г. о. Люберцы с признаками острой кишечной инфекции, — отмечает пресс-служба Минздрава. В больницах области развернуты дополнительные места для госпитализации возможных новых больных».

Ранее сообщалось, что в больнице находятся 36 детей и трое взрослых.

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Пострадавшим ученикам от восьми до 16 лет, они обучаются в разных классах, сообщили ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области. Клинические проявления интоксикации у детей начали появляться в ночь на 13 января, заявили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

В настоящее время идет проверка двух подмосковных предприятий — «Огонек» и «Территория вкуса», которые обеспечивали школу питанием с начала занятий в 2018 году. Пищевой блок в Кадетской школе закрыт из-за происшествия, поэтому дети с понедельника будут частично учиться дистанционно.