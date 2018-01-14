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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП в Башкирии: столкнулись две легковушки и фура

Пострадавшего вызволяли спасатели.

Сегодня днем, 14 января, на автодороге Дюртюли — Кушнаренково произошла серьезная массовая авария: столкнулись две легковушки и большегруз. Точный причины аварии пока не называются, предположительно ДТП случилось из-за обгона в неположенном месте, рассказали очевидцы.

На месте работают медики, ГИБДД, а чтобы вызволить одного из пострадавших, пришлось разрезать автомобиль и прибегнуть к помощи спасателей. Сколько человек пострадали в результате происшествия, пока неизвестно.

Причины инцидента на дороге предстоит установить республиканской Госавтоинспекции.

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