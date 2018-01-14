Массовое ДТП в Башкирии: столкнулись две легковушки и фура

Сегодня днем, 14 января, на автодороге Дюртюли — Кушнаренково произошла серьезная массовая авария: столкнулись две легковушки и большегруз. Точный причины аварии пока не называются, предположительно ДТП случилось из-за обгона в неположенном месте, рассказали очевидцы.

На месте работают медики, ГИБДД, а чтобы вызволить одного из пострадавших, пришлось разрезать автомобиль и прибегнуть к помощи спасателей. Сколько человек пострадали в результате происшествия, пока неизвестно.