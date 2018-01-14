МЧС: в Смолевичском районе под лед провалились два рыбака, один погиб

Источник: Sputnik.by

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Первый лед на белорусских водоемах еще не крепок. К сожалению, это не останавливает энтузиастов зимней рыбалки.

Очередная трагедия произошла в Смолевичском районе. 13 января около 12:30 на Петровичском водохранилище под лед провалились два рыбака. В МЧС о случившемся сообщили очевидцы.

«Прибывшим спасателям стало известно, что находившимися рядом людьми спасен один рыбак, еще одни человек находится подо льдом. Позже работники МЧС извлекли погибшего мужчину 1977 года рождения», — рассказала Швайбович.