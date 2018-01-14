МЧС: в Смолевичском районе под лед провалились два рыбака, один погиб
Официальный представитель УМЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь об очередном несчастном случае на льду, повлекшем человеческую жертву.
Официальный представитель УМЧС по Минской области Анастасия Швайбович рассказала радио Sputnik Беларусь об очередном несчастном случае на льду, повлекшем человеческую жертву.
Первый лед на белорусских водоемах еще не крепок. К сожалению, это не останавливает энтузиастов зимней рыбалки.
Очередная трагедия произошла в Смолевичском районе. 13 января около 12:30 на Петровичском водохранилище под лед провалились два рыбака. В МЧС о случившемся сообщили очевидцы.
«Прибывшим спасателям стало известно, что находившимися рядом людьми спасен один рыбак, еще одни человек находится подо льдом. Позже работники МЧС извлекли погибшего мужчину 1977 года рождения», — рассказала Швайбович.
Спасатели Минской области призывают не выходить граждан на лед, так как это опасно для жизни. На территории Минска и Минской области введен запрет о выходе на лед до окончания ледостава.