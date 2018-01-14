В Омске разыскивают женщину, пропавшую еще в новогоднюю ночь
Полиция уже две недели ищет омичку Анну Пономаренко, которая пропала в новогоднюю ночь.
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Полиция уже две недели ищет омичку Анну Пономаренко, которая пропала в новогоднюю ночь.
Через 30 минут после полуночи 52-летняя женщина вышла из дома по улице Завертяева, 23/4, после чего пропала.
На вид Анне Пономаренко 50−55 лет, рост 175 см, среднее телосложение, светлые волосы средней длины,
Ориентировки с информацией о пропавшей женщине расклеены в многолюдных местах города. Друзей и знакомых женщины опрашивают волонтеры.
Всех, кто знает о местонахождении Анны Пономаренко, полицейские просят позвонить по одному из телефонов: 61−04−04, 79−20−79, 79−33−04.