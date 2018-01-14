В Омске разыскивают женщину, пропавшую еще в новогоднюю ночь

Через 30 минут после полуночи 52-летняя женщина вышла из дома по улице Завертяева, 23/4, после чего пропала.

На вид Анне Пономаренко 50−55 лет, рост 175 см, среднее телосложение, светлые волосы средней длины, серо-голубые глаза. Со слов родственников она ушла в черных куртке, брюках и сапогах, а также в серой шапке.

Ориентировки с информацией о пропавшей женщине расклеены в многолюдных местах города. Друзей и знакомых женщины опрашивают волонтеры.