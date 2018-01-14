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14 января, источник: Комсомольская правда

На трассе М-5 под Челябинском столкнулись две фуры и автобус

Утром, 14 января авария спровоцировала «пробку» длиной в несколько километров.

У поселка Нижний Атлян, что между Миассом и Златоустом, возник серьезный затор. Авария произошла в воскресенье утром, 14 января на узком участке трассы М-5 на мосту через речку Атлян.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, но судя по фото, которое сделал читатель «Комсомолки», ДТП спровоцировало резкое торможение какого-то автомобиля. Первым на тормоза, чтобы избежать столкновения, нажал водитель междугороднего автобуса (машина не попал на фото). За ним пошла «гармошка». Одна фура слегка задела автобус и успела затормозить. Но другой большегруз влетел в «коллегу», разбив передок. Но это еще не все. В кабину второй фуры врезается «Газель». Получается четыре участника ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затор на узком участке моста на несколько часов серьезно затруднил движение на трассе М-5. Пробка «рассосалась» только к полудню. По предварительным данным серьезно никто не пострадал, поскольку не было лобового столкновения. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.

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