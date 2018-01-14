На трассе М-5 под Челябинском столкнулись две фуры и автобус
Утром, 14 января авария спровоцировала «пробку» длиной в несколько километров.
Утром, 14 января авария спровоцировала «пробку» длиной в несколько километров.
У поселка Нижний Атлян, что между Миассом и Златоустом, возник серьезный затор. Авария произошла в воскресенье утром, 14 января на узком участке трассы М-5 на мосту через речку Атлян.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, но судя по фото, которое сделал читатель «Комсомолки», ДТП спровоцировало резкое торможение
Затор на узком участке моста на несколько часов серьезно затруднил движение на трассе М-5. Пробка «рассосалась» только к полудню. По предварительным данным серьезно никто не пострадал, поскольку не было лобового столкновения. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.