На трассе М-5 под Челябинском столкнулись две фуры и автобус

У поселка Нижний Атлян, что между Миассом и Златоустом, возник серьезный затор. Авария произошла в воскресенье утром, 14 января на узком участке трассы М-5 на мосту через речку Атлян.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, но судя по фото, которое сделал читатель «Комсомолки», ДТП спровоцировало резкое торможение какого-то автомобиля. Первым на тормоза, чтобы избежать столкновения, нажал водитель междугороднего автобуса (машина не попал на фото). За ним пошла «гармошка». Одна фура слегка задела автобус и успела затормозить. Но другой большегруз влетел в «коллегу», разбив передок. Но это еще не все. В кабину второй фуры врезается «Газель». Получается четыре участника ДТП.