Автобус Уфа-Казань попал в ДТП, есть пострадавшие
На месте работают сотрудники ГИБДД.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Автобус, следовавший по маршруту
По предварительной информации, автобус неожиданно выехал на полосу встречного движения и на высокой скорости столкнулся с автомобилем «Джили», за рулем которого находился таксист.
На место тут же выехали сотрудники ГИБДД и медики. Известно, что пострадало три человека. Это два пассажира и водитель легковушки. В автобусе в момент ДТП находилось 10 человек, из них никто не пострадал.
Известна и предварительная версия происшедшего — у автобуса заклинили тормоза.