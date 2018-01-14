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14 января, источник: Комсомольская правда

Автобус Уфа-Казань попал в ДТП, есть пострадавшие

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Автобус, следовавший по маршруту Уфа-Казань, попал по дороге в аварию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. ДТП произошло в Бугульминском районе соседнего региона.

По предварительной информации, автобус неожиданно выехал на полосу встречного движения и на высокой скорости столкнулся с автомобилем «Джили», за рулем которого находился таксист.

На место тут же выехали сотрудники ГИБДД и медики. Известно, что пострадало три человека. Это два пассажира и водитель легковушки. В автобусе в момент ДТП находилось 10 человек, из них никто не пострадал.

Известна и предварительная версия происшедшего — у автобуса заклинили тормоза.

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