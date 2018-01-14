Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
Бывший сотрудник КГБ рассказал СМИ о «безграничной силе России»
США готовят для России «войну-наказание» — эксперт
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
СМИ: Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
14 января, источник: Kazinform

2 человека пострадали при пожаре в общежитии на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Два человека пострадали при пожаре в общежитии на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар в одном из общежитий вахтового поселка Тенгиз в Жылыойском районе произошел в воскресенье во второй половине дня. Из общежития был эвакуирован 71 человек — это проживавшие в помещении вахтовики. К сожалению, два человека пострадали и их доставили в больницу. По предварительной информации, это люди, которые, спасаясь от огня, выпрыгнули со второго этажа здания», — сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

Как сообщают в соцсетях очевидцы пожара, здание общежития площадью примерно 500 квадратных метров выгорело полностью.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Китае погибла 19-летняя студентка из Казахстана
О погоде в выходные рассказали синоптики
В КПРФ отреагировали на заявление Путина о коммунизме
Клинцевич: США ищут причины, чтобы не уходить из Сирии
Французская полиция задержала бизнесмена по делу Керимова
Трамп не допускал оскорблений в адрес стран третьего мира
Глава Союза журналистов Москвы дал совет главе СКР
Лидер Афганистана: без поддержки США мы не продержимся и полгода
РАН: цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу Пять гоночных дней этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге принесли российской команде единственную награду
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
С чем носить пуховик: 10 образов из Instagram Мы нашли 10 классных модных образов с пуховиками, парками и дубленками, посмотрев на которые ты точно захочешь попробовать что-то новое.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь