2 человека пострадали при пожаре в общежитии на Тенгизе

«Пожар в одном из общежитий вахтового поселка Тенгиз в Жылыойском районе произошел в воскресенье во второй половине дня. Из общежития был эвакуирован 71 человек — это проживавшие в помещении вахтовики. К сожалению, два человека пострадали и их доставили в больницу. По предварительной информации, это люди, которые, спасаясь от огня, выпрыгнули со второго этажа здания», — сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.