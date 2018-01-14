2 человека пострадали при пожаре в общежитии на Тенгизе
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Два человека пострадали при пожаре в общежитии на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — Два человека пострадали при пожаре в общежитии на Тенгизском нефтегазовом месторождении в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пожар в одном из общежитий вахтового поселка Тенгиз в Жылыойском районе произошел в воскресенье во второй половине дня. Из общежития был эвакуирован 71 человек — это проживавшие в помещении вахтовики. К сожалению, два человека пострадали и их доставили в больницу. По предварительной информации, это люди, которые, спасаясь от огня, выпрыгнули со второго этажа здания», — сообщила
Как сообщают в соцсетях очевидцы пожара, здание общежития площадью примерно 500 квадратных метров выгорело полностью.