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14 января, источник: Кубань 24

В Анапе семья с четырьмя детьми отравилась газом

Это произошло днем 14 января в одном из домов на улице Садовой в селе Цибанобалка.

В 14:43 поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они жили в одном доме в селе Цибанобалка. Всех детей и одного взрослого госпитализировали.

«У взрослого — состояние средней тяжести, дети доставлены в детскую городскую больницу в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Еще двое взрослых после осмотра врачами от госпитализации отказались», — рассказал источник в экстренных службах края.

В пресс-службе следственного управления СКР по краю информацию о происшествии подтвердили.

«По факту отравления людей, предположительно, бытовым газом назначена доследственная проверка», — цитирует сотрудника пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю «Интерфакс».

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