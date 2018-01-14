В Анапе семья с четырьмя детьми отравилась газом
Это произошло днем 14 января в одном из домов на улице Садовой в селе Цибанобалка.
Это произошло днем 14 января в одном из домов на улице Садовой в селе Цибанобалка.
В 14:43 поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они жили в одном доме в селе Цибанобалка. Всех детей и одного взрослого госпитализировали.
«У взрослого — состояние средней тяжести, дети доставлены в детскую городскую больницу в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Еще двое взрослых после осмотра врачами от госпитализации отказались», — рассказал источник в экстренных службах края.
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«По факту отравления людей, предположительно, бытовым газом назначена доследственная проверка», — цитирует сотрудника