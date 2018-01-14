В Анапе семья с четырьмя детьми отравилась газом

В 14:43 поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они жили в одном доме в селе Цибанобалка. Всех детей и одного взрослого госпитализировали.

«У взрослого — состояние средней тяжести, дети доставлены в детскую городскую больницу в состоянии легкой степени тяжести. Угрозы их жизни нет. Еще двое взрослых после осмотра врачами от госпитализации отказались», — рассказал источник в экстренных службах края.

В пресс-службе следственного управления СКР по краю информацию о происшествии подтвердили.