AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова

Источник: AFP 2018

По его данным, задержание было проведено в Ницце в минувшую пятницу, после чего Штудхальтер был помещен под временный арест. Согласно информации AFP, ссылающегося на следственные органы, он якобы стал подставным лицом Керимова в ходе операций на Лазурном берегу с приобретением недвижимости и отмыванием финансовых средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов.

Распоряжение о задержании швейцарского бизнесмена дал тот же судья-следователь, который ведет дело Керимова. Штудхальтер был вызван к нему в минувшую пятницу для дачи показаний. Как сообщило окружение Штудхальтера, «он немедленно обратился по факту помещения под стражу в следственную палату Апелляционного суда города Экс-ан-Прованса в надежде, что она признает, как это было сделано ею ранее в отношении других фигурантов данного дела, что подобное задержание не обосновано законно».

Помощники Штудхальтера в этой связи выразили также недоумение, что задержание было произведено два года спустя после начала расследования, причем первоначально выдвинутое против него обвинение уже было ранее снято.