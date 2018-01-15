В Приморье на ж/д переезде поезд снес внедорожник
С начала года это уже третье ДТП на железных дорогах Приморья.
С начала года это уже третье ДТП на железных дорогах Приморья.
В Приморье на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 Эбергард произошло
Как стало известно, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на ж/д переезд при запрещающих на то сигналах переездной сигнализации. Проскочить перед проходящим грузовым поездом водителю авто не удалось. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, столкновение было неизбежно. Пострадавших в
С начала 2018 года это уже третья по счету авария на ж/д переездах в Приморье.
Напомним, что совсем недавно на железнодорожном переезде станции «Арсеньев» столкнулись автомобиль «Жигули» и тепловоз.