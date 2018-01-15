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02:47 (мск), источник: РИА Новости

Ликсутов назвал вероятную причину ДТП с автобусами в Москве

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Причиной двух ДТП с автобусами, случившихся перед Новым годом в Москве, мог стать человеческий фактор, считает заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Эти случаи будут досконально разобраны. Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором», — заявил он в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что в автобусе предусмотрено несколько способов, чтобы его остановить, и встает вопрос о том, были ли они использованы, и уточнил, что контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта надо в любом случае усиливать, как и работу с водительским составом.

«Все это делается в Москве ежедневно. Тем более что количество ДТП с участием городского транспорта в Москве снизилось почти на 30% с 2010 года. Это огромная цифра с учетом того, что количество автобусов и пассажиров увеличилось», — сказал заммэра.

Ликсутов также пояснил, что бетонные блоки, которые были установлены в Москве около остановок и переходов, связаны не с произошедшими ДТП, а с мерами по улучшению безопасности на время рождественских и новогодних праздников.

Он также прокомментировал обсуждение способов обеспечения безопасности транспортных остановок, сказав, что «не существует пока эффективного способа защиты остановки, который решал бы при этом проблему доступности городского транспорта в наших погодных условиях, притом что автобусами пользуются и маломобильные, и пожилые люди».

В конце декабря автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Кроме того, вскоре произошло еще одно ДТП с участием автобуса в Москве — водитель, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро «Сходненская». В ДТП пострадали три человека.

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