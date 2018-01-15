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03:17 (мск), источник: VLADNEWS

Две автоледи не поделили кольцо Инструментального завода

Все подробности ДТП устанавливаются.

Источник: VLADNEWS

15 января во Владивостоке произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло на кольце Инструментального завода. Так, автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола, совершили столкновение на одном из популярных утренних маршрутов.

В результате транспортного происшествия движение на данном участке затруднено. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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