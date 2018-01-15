Две автоледи не поделили кольцо Инструментального завода
Все подробности ДТП устанавливаются.
Все подробности ДТП устанавливаются.
15 января во Владивостоке произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло на кольце Инструментального завода. Так, автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола, совершили столкновение на одном из популярных утренних маршрутов.
В результате транспортного происшествия движение на данном участке затруднено. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.