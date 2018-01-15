Полумиллионная добыча подвела приморского вора
Из частного дома на улице Северная в Артеме похищено имущество, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
Из частного дома на улице Северная в Артеме похищено имущество, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
Прибывшие на место происшествия сотрудники
В ходе
Похищенное имущество злоумышленник продал, а деньги потратил по своему усмотрению.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Михаил Грач.