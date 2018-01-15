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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Полумиллионная добыча подвела приморского вора

Из частного дома на улице Северная в Артеме похищено имущество, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что преступник проник в дом, взломав пластиковое окно. Похитив оргтехнику на общую сумму более 500 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 35-летний житель Артема задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Похищенное имущество злоумышленник продал, а деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Михаил Грач.

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