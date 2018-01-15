Двое мужчин в Якутии замерзли насмерть после поломки машины

Погибли молодые люди 23-х и 29 лет. Вместе с тремя приятелями на «Жигулях» они выехали на коневодческую базу «Кулайы». Там они должны были встретиться с коневодом и обсудить покупку лошадей. Однако хозяина на базе не оказалось, он отправился на соседнюю ферму искать своих собак. Покупатели решили последовать туда же.