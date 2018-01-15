Двое мужчин в Якутии замерзли насмерть после поломки машины
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Двое мужчин стали жертвами сильных морозов в Намском районе Якутии, сообщило республиканское СУ СКР.
Москва. 15 января. INTERFAX.RU — Двое мужчин стали жертвами сильных морозов в Намском районе Якутии, сообщило республиканское СУ СКР.
Погибли молодые люди 23-х и 29 лет. Вместе с тремя приятелями на «Жигулях» они выехали на коневодческую базу «Кулайы». Там они должны были встретиться с коневодом и обсудить покупку лошадей. Однако хозяина на базе не оказалось, он отправился на соседнюю ферму искать своих собак. Покупатели решили последовать туда же.
Ферма находится примерно в 20 км от коневодческой базы. В пути двигатель автомобиля вышел из строя. Пятеро мужчин решили продолжить путь пешком. Двое из них оказались одеты не по сезону и замерзли.
Первый добравшийся до фермы мужчина сообщил о произошедшем в полицию.
По предварительным данным, температура воздуха в ночь происшествия в Намском районе составила около 50 градусов Цельсия.
В настоящее время следователи в рамках проверки проводят опросы, осматривают место происшествия, назначены