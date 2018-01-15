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04:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Избившие защитника природы солдаты пойдут под суд в Приморье

В Приморье осудят военных, избивших инспектора заповедника, сообщили Deita. ru в пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Источник: ДЕЙТА

В Приморье осудят военных, избивших инспектора заповедника, сообщили Deita.ru в пресс-служба военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Заместитель начальника отряда войсковой части 2430 капитана Александр Прачук, граждане Антон Бураков и Михаил Ивлев избили инспектора Дальневосточного государственного морского заповедника, который задержал их во время незаконной охоты на пернатых.

В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Михаил Грач.

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