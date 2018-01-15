Избившие защитника природы солдаты пойдут под суд в Приморье
В Приморье осудят военных, избивших инспектора заповедника, сообщили Deita. ru в
В Приморье осудят военных, избивших инспектора заповедника, сообщили Deita. ru в
В Приморье осудят военных, избивших инспектора заповедника, сообщили Deita.ru в
Заместитель начальника отряда войсковой части 2430 капитана Александр Прачук, граждане Антон Бураков и Михаил Ивлев избили инспектора Дальневосточного государственного морского заповедника, который задержал их во время незаконной охоты на пернатых.
В отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Михаил Грач.