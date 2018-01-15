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06:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители 188 домов в Новосибирске остались без света

Такие неудобства коснулись жителей Октябрьского района и Академгородка.

В Новосибирске минувшим вечером в воскресенье, 14 января, жители Академгородка и Октябрьского района остались без электричества. В общей сложности отключение света коснулось 186 жилых домов. Из них 132 дома в Советском районе, в частности на улицах Бердышева и Молодости.

— Аварийное отключение ТП-2635 до устранения. Окончание отключения поставщик услуги — филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» — запланировал после полуночи (в 00:15) 15 января, — сообщалось на муниципальном портале «Мой Новосибирск».

Дискомфорт от отсутствия электричества на себе испытали и жители 56 домов частного сектора Октябрьского района на улице Зеленодолинской. Сообщается также о том, что и это отключение является аварийным. В настоящий момент неполадки со светом в этом районе уже устранены. А вот жителям новосибирского Академгородка придется запастить терпением до полного восстановления подачи электричества в домах.

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