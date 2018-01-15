Жители 188 домов в Новосибирске остались без света

В Новосибирске минувшим вечером в воскресенье, 14 января, жители Академгородка и Октябрьского района остались без электричества. В общей сложности отключение света коснулось 186 жилых домов. Из них 132 дома в Советском районе, в частности на улицах Бердышева и Молодости.

Дискомфорт от отсутствия электричества на себе испытали и жители 56 домов частного сектора Октябрьского района на улице Зеленодолинской. Сообщается также о том, что и это отключение является аварийным. В настоящий момент неполадки со светом в этом районе уже устранены. А вот жителям новосибирского Академгородка придется запастить терпением до полного восстановления подачи электричества в домах.