Жители 188 домов в Новосибирске остались без света
Такие неудобства коснулись жителей Октябрьского района и Академгородка.
Такие неудобства коснулись жителей Октябрьского района и Академгородка.
В Новосибирске минувшим вечером в воскресенье, 14 января, жители Академгородка и Октябрьского района остались без электричества. В общей сложности отключение света коснулось 186 жилых домов. Из них 132 дома в Советском районе, в частности на улицах Бердышева и Молодости.
— Аварийное отключение ТП-2635 до устранения. Окончание отключения поставщик услуги — филиал «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» — запланировал после полуночи (в 00:15) 15 января, — сообщалось на муниципальном портале «Мой Новосибирск».
Дискомфорт от отсутствия электричества на себе испытали и жители 56 домов частного сектора Октябрьского района на улице Зеленодолинской. Сообщается также о том, что и это отключение является аварийным. В настоящий момент неполадки со светом в этом районе уже устранены. А вот жителям новосибирского Академгородка придется запастить терпением до полного восстановления подачи электричества в домах.