Суд начал рассматривать дело по факту убийства спортсмена в Хабаровске

Источник: AP 2018

Хабаровский краевой суд начал предварительные слушания по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Драчев был убит 20 августа 2017 года во время драки с бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. СК РФ квалифицировал действия Аллахверанова как убийство из хулиганских побуждений.

«Предварительное слушание началось в 10:30 утра (03:30 мск). Оно проходит в закрытом режиме», — сказал представитель суда. Он уточнил, что в ходе предварительного слушания могут быть рассмотрены ходатайства следствия о продлении сроков мер пресечения, ходатайства защиты об исключении ряда доказательств из числа допустимых, определен порядок слушаний. Затем будет назначена дата первого судебного заседания.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели спортсмена Аллахверанов скрылся, спустя месяц явился с повинной.