Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Бьюти-блогер делает макияж с настоящими жуками и пауками
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Бьюти-блогер делает макияж с настоящими жуками и пауками
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
СМИ: Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
04:59 (мск), источник: VLADNEWS

Суд начал рассматривать дело по факту убийства спортсмена в Хабаровске

15 января начались предварительные слушания.

Источник: AP 2018

Хабаровский краевой суд начал предварительные слушания по делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Драчев был убит 20 августа 2017 года во время драки с бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. СК РФ квалифицировал действия Аллахверанова как убийство из хулиганских побуждений.

Читайте также
Отец пауэрлифтера Андрея Драчева о сержанте полиции: Как человек, он мог остановить драку, а как полицейский — просто обязан

«Предварительное слушание началось в 10:30 утра (03:30 мск). Оно проходит в закрытом режиме», — сказал представитель суда. Он уточнил, что в ходе предварительного слушания могут быть рассмотрены ходатайства следствия о продлении сроков мер пресечения, ходатайства защиты об исключении ряда доказательств из числа допустимых, определен порядок слушаний. Затем будет назначена дата первого судебного заседания.

Конфликт между Аллахверановым и Драчевым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели спортсмена Аллахверанов скрылся, спустя месяц явился с повинной.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Он был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом.

Все новости региона
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Почему всемирно известный рестлер отменил визит во Владивосток? ...
Житель Владивостока несколько лет насиловал малолетних детей на камеру ...
В КПРФ отреагировали на заявление Путина о коммунизме
Клинцевич: США ищут причины, чтобы не уходить из Сирии
Французская полиция задержала бизнесмена по делу Керимова
Трамп не допускал оскорблений в адрес стран третьего мира
Глава Союза журналистов Москвы дал совет главе СКР
Лидер Афганистана: без поддержки США мы не продержимся и полгода
РАН: цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу Пять гоночных дней этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге принесли российской команде единственную награду
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
С чем носить пуховик: 10 образов из Instagram Мы нашли 10 классных модных образов с пуховиками, парками и дубленками, посмотрев на которые ты точно захочешь попробовать что-то новое.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь