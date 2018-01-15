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05:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Сотрудники МЧС ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов на Лене

Загрязнение не угрожает водозаборам населенных пунктов.

Аварийные работы завершились на месте провала под лед на реке Лене двух большегрузов в Киренском районе Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь льда, загрязненного нефтепродуктами, составила более 500 квадратных метров. Весь загрязненный лед вывезен с реки для утилизации. В проведении аварийных работ задействовано 39 человек и 12 единиц техники, в том числе группа Северного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы. На место происшествия были доставлены 400 кг сорбента для сбора нефти и боновые заграждения. Работу по поднятию большегрузов и их доставке на берег проводили собственники автомобилей.

В МЧС подчеркнули, что загрязнение не угрожает водозаборам населенных пунктов, поскольку ближайший — в якутском городе Ленск — находится в 675 км от места происшествия, а расположенный в 35 км город Киренск берет воду из притока Лены — реки Киренги.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января при попытке пересечь реку вне ледовой переправы под лед провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. В ней находилось 20 т топлива. Водителю удалось выбраться из машины. На помощь собственником автомобиля был направлен автокран, однако лед не выдержал, и автокран провалился в том же месте, встав на бензовоз.

Как сообщил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, в отношении водителей грузовиков составлены административные протоколы «за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».

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