Сотрудники МЧС ликвидировали последствия разлива нефтепродуктов на Лене
Загрязнение не угрожает водозаборам населенных пунктов.
Загрязнение не угрожает водозаборам населенных пунктов.
Аварийные работы завершились на месте провала под лед на реке Лене двух большегрузов в Киренском районе Иркутской области. Об этом сообщила
Площадь льда, загрязненного нефтепродуктами, составила более 500 квадратных метров. Весь загрязненный лед вывезен с реки для утилизации. В проведении аварийных работ задействовано 39 человек и 12 единиц техники, в том числе группа Северного
В МЧС подчеркнули, что загрязнение не угрожает водозаборам населенных пунктов, поскольку ближайший — в якутском городе Ленск — находится в 675 км от места происшествия, а расположенный в 35 км город Киренск берет воду из притока Лены — реки Киренги.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января при попытке пересечь реку вне ледовой переправы под лед провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. В ней находилось 20 т топлива. Водителю удалось выбраться из машины. На помощь собственником автомобиля был направлен автокран, однако лед не выдержал, и автокран провалился в том же месте, встав на бензовоз.
Как сообщил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, в отношении водителей грузовиков составлены административные протоколы «за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах».