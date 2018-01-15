В Приморье оторвалась льдина с десятками рыбаков
Любители зимней наваги едва не отправились в свободное плавание.
Любители зимней наваги едва не отправились в свободное плавание.
Приморские рыбаки угодили в очередное ЧП. На Русском острове несколько десятков человек едва не ушли в открытое море на льдине, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 15 января, Приморье отметилось рыбацким инцидентом. Любители подлёдного лова, выехавшие сегодня на Русский остров, едва не отправились в свободное плавание на льдине. Произошло это утром на льду бухты Аякс, где сегодня рыбачило много людей. В
К счастью, рыбаки вовремя заметили разлом и быстро начали эвакуироваться. Как сообщают очевидцы, все люди успели выбраться до полного отделения льдины.
В произошедшем, собственно говоря, нет ничего удивительного. Последние два дня в Приморье довольно тепло, и лёд
РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что сезон подлёдной рыбалки в Приморье открыли ещё в конце ноября, когда множество жителей Владивостока пришли порыбачить в район станции Угольная. Затея эта была довольно рискованная — лёд на водоёмах края не встал окончательно. С этого времени в Приморье то и дело происходят различные рыбацкие ЧП. В основном речь идёт об утопленных машинах. Особенно много таких инцидентов произошла в районе Тавричанки.