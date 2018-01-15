В Приморье оторвалась льдина с десятками рыбаков

Приморские рыбаки угодили в очередное ЧП. На Русском острове несколько десятков человек едва не ушли в открытое море на льдине, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 15 января, Приморье отметилось рыбацким инцидентом. Любители подлёдного лова, выехавшие сегодня на Русский остров, едва не отправились в свободное плавание на льдине. Произошло это утром на льду бухты Аякс, где сегодня рыбачило много людей. В какой-то момент по льду пошла трещина. Она быстро увеличивалась, и вскоре льдину с несколькими десятками человек начало сносить в море.

К счастью, рыбаки вовремя заметили разлом и быстро начали эвакуироваться. Как сообщают очевидцы, все люди успели выбраться до полного отделения льдины.

В произошедшем, собственно говоря, нет ничего удивительного. Последние два дня в Приморье довольно тепло, и лёд кое-где начал таять. Спасатели предупреждали любителей зимней наваги о том, что сейчас выходить на море опасно — но всё без толку.