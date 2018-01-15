Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Названа опасность дневного сна
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Как жена Никиты Преснякова выглядит в купальнике
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Бьюти-блогер делает макияж с настоящими жуками и пауками
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
СМИ: Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
05:56 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье оторвалась льдина с десятками рыбаков

Любители зимней наваги едва не отправились в свободное плавание.

Приморские рыбаки угодили в очередное ЧП. На Русском острове несколько десятков человек едва не ушли в открытое море на льдине, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 15 января, Приморье отметилось рыбацким инцидентом. Любители подлёдного лова, выехавшие сегодня на Русский остров, едва не отправились в свободное плавание на льдине. Произошло это утром на льду бухты Аякс, где сегодня рыбачило много людей. В какой-то момент по льду пошла трещина. Она быстро увеличивалась, и вскоре льдину с несколькими десятками человек начало сносить в море.

К счастью, рыбаки вовремя заметили разлом и быстро начали эвакуироваться. Как сообщают очевидцы, все люди успели выбраться до полного отделения льдины.

В произошедшем, собственно говоря, нет ничего удивительного. Последние два дня в Приморье довольно тепло, и лёд кое-где начал таять. Спасатели предупреждали любителей зимней наваги о том, что сейчас выходить на море опасно — но всё без толку.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что сезон подлёдной рыбалки в Приморье открыли ещё в конце ноября, когда множество жителей Владивостока пришли порыбачить в район станции Угольная. Затея эта была довольно рискованная — лёд на водоёмах края не встал окончательно. С этого времени в Приморье то и дело происходят различные рыбацкие ЧП. В основном речь идёт об утопленных машинах. Особенно много таких инцидентов произошла в районе Тавричанки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Автомобилисты Приморья не боятся уйти на дно
Жители Хабаровского края объяснили, почему они гордятся своим регионом
В КПРФ отреагировали на заявление Путина о коммунизме
Клинцевич: США ищут причины, чтобы не уходить из Сирии
Французская полиция задержала бизнесмена по делу Керимова
Трамп не допускал оскорблений в адрес стран третьего мира
Глава Союза журналистов Москвы дал совет главе СКР
Лидер Афганистана: без поддержки США мы не продержимся и полгода
РАН: цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу Пять гоночных дней этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге принесли российской команде единственную награду
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь