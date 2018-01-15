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06:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителя Богучанского района подозревают в ограблении инвалида

Мужчина открыто проник в дом пенсионеров и унес кошелек с деньгами.

В Богучанском районе задержали мужчину, похитившего кошелек у инвалида, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Злоумышленник проник в квартиру жителей посёлка Осиновый мыс, закрыв лицо шапкой и воротником, и взял лежавший на полке кошелек, в котором лежали 3 тысячи рублей. Когда полицейские задержали подозреваемого мужчину 29-лет, в его квартире обнаружили часть похищенных средств.

Выяснилось, что мужчина является сыном социального работника, который ухаживал за 67-летней женщиной-инвалидом, не раз бывал в квартире пенсионеров и знал где лежат деньги.

Задержанного поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Нарушителю закона грозит до 7 лет лишения свободы.

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