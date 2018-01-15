На трассе в Хабаровском крае задержали автомобили с краснокнижной рыбой и черной икрой
Изъятое направили на экспертизу, а на перевозчиков завели уголовное дело.
Изъятое направили на экспертизу, а на перевозчиков завели уголовное дело.
На трассе Хабаровск — Комсомольск дорожные полицейские остановили автомобиль под управление 49-летнего жителя Амурской области. При досмотре салона сотрудники ДПС нашли 59 килограммов фрагментов туш, 3 особи весом 17 килограммов осетровых видов рыб и около 1 килограмма осетровой икры.
Подозреваемый объяснил, что вез все это для знакомого в Хабаровск за обещанное вознаграждение.
Позднее на этой же дороге полицейские задержали еще одного перевозчика незаконного товара — 34-летнего жителя
— Рыба и икра изъята. Образцы направлены на генетикоскопическую экспертизу, — прокомментировали в краевом УМВД.
На перевозчиков завели уголовные дела, взяв с подозреваемых обязательство о явке. Им грозит до трех лет лишения свободы и солидный штраф.