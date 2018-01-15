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06:07 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе в Хабаровском крае задержали автомобили с краснокнижной рыбой и черной икрой

Изъятое направили на экспертизу, а на перевозчиков завели уголовное дело.

На трассе Хабаровск — Комсомольск дорожные полицейские остановили автомобиль под управление 49-летнего жителя Амурской области. При досмотре салона сотрудники ДПС нашли 59 килограммов фрагментов туш, 3 особи весом 17 килограммов осетровых видов рыб и около 1 килограмма осетровой икры.

Подозреваемый объяснил, что вез все это для знакомого в Хабаровск за обещанное вознаграждение.

Позднее на этой же дороге полицейские задержали еще одного перевозчика незаконного товара — 34-летнего жителя Николаевска-на-Амуре. В его авто было более 57 килограммов осетровой икры и 48,5 килограммов фрагментов туш рыбы.

— Рыба и икра изъята. Образцы направлены на генетикоскопическую экспертизу, — прокомментировали в краевом УМВД.

На перевозчиков завели уголовные дела, взяв с подозреваемых обязательство о явке. Им грозит до трех лет лишения свободы и солидный штраф.

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