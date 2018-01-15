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18:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пенсионерка лишилась полумиллиона, поверив в порчу

Полиция Волгограда ищет двух мошенниц, жертвами которых стала 77-летняя пенсионерка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 14 января утром в отдел полиции Дзержинского района обратилась пенсионерка. Она рассказала, что три дня назад у дома № 35Д по улице 8-й Воздушной Армии к ней подошли две неизвестных женщины. Они сказали, что на пенсионерку наложена порча и под предлогом ее снятия взяли у пенсионерки 496 тысяч рублей, подменив деньги обрезками бумаги.

Лишь спустя несколько дней пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Приметы преступниц: цыганской внешности, на вид 50−55 лет, рост 165−170 сантиметров, среднего телосложения. Одета в светлую куртку.

Цыганской внешности, на вид 55−60 лет, рост 165−170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные. Одета в темное пальто.

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