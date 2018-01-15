В Волгограде пенсионерка лишилась полумиллиона, поверив в порчу

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 14 января утром в отдел полиции Дзержинского района обратилась пенсионерка. Она рассказала, что три дня назад у дома № 35Д по улице 8-й Воздушной Армии к ней подошли две неизвестных женщины. Они сказали, что на пенсионерку наложена порча и под предлогом ее снятия взяли у пенсионерки 496 тысяч рублей, подменив деньги обрезками бумаги.