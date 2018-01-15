В Волгограде пенсионерка лишилась полумиллиона, поверив в порчу
Полиция Волгограда ищет двух мошенниц, жертвами которых стала 77-летняя пенсионерка.
Полиция Волгограда ищет двух мошенниц, жертвами которых стала 77-летняя пенсионерка.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Лишь спустя несколько дней пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Приметы преступниц: цыганской внешности, на вид 50−55 лет, рост 165−170 сантиметров, среднего телосложения. Одета в светлую куртку.
Цыганской внешности, на вид 55−60 лет, рост 165−170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные. Одета в темное пальто.